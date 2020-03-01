В Нижнем Тагиле работники железной дороги украли 100 литров солярки

12:27 | 4.03.2020

Фото: УТ МВД по УрФО

В Нижнем Тагиле работники железной дороги украли сто литров дизельного топлива. Дело в отношении похитителей направлено в суд, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Двух работников задержали ночью 5 января. Тогда машинист автомотрисы предложил своему помощнику похитить часть оставшейся солярки. Подельники слили топливо с помощью шланга в канистры и положили их в багажник и на заднее сиденье машины. Сотрудники транспортной полиции задержали их прямо на выезде с территории предприятия. Сумма ущерба составила около четырёх тысяч рублей.



Стало известно, что подозреваемые работают на путевой технике и в их должностные обязанности входит проведение предрейсового и послерейсового осмотра в локомотивном депо. Подозреваемые знали, где и как хранится дрезина и сколько осталось неизрасходованного топлива.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ. Теперь оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»