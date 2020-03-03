В Свердловской области пресекли незаконный вывоз лесоматериалов

11:45 | 4.03.2020

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли незаконный вывоз партии лесоматериалов стоимостью более двух миллионов рублей из Свердловской области за пределы Российской Федерации.



Экспортёры хотели перевезти лес контрагенту в Республику Азербайджан, но указали в декларации недостоверную информацию о производителе товара.



Теперь по факту контрабанды стратегически важных ресурсов было возбуждено уголовное дело. Лес изъят

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»