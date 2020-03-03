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11:45 | 4.03.2020

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Свердловской области пресекли незаконный вывоз лесоматериалов

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли незаконный вывоз партии лесоматериалов стоимостью более двух миллионов рублей из Свердловской области за пределы Российской Федерации.

Экспортёры хотели перевезти лес контрагенту в Республику Азербайджан, но указали в декларации недостоверную информацию о производителе товара.

Теперь по факту контрабанды стратегически важных ресурсов было возбуждено уголовное дело. Лес изъят

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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