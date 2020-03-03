Уральский федеральный университет вошёл в топ-10 предметного рейтинга QS по философии и археологии

11:25 | 4.03.2020

УрФУ имени Б.Н. Ельцина вошёл в топ-10 предметного рейтинга британского агентства QS среди российских вузов в философии и археологии. Благодаря этим показателям университет занимает третье место в стране и входит в топ-200 – в мире.



УрФУ подтвердил своё лидерство В инженерных и технологических, а также совершил прорыв в нескольких гуманитарных науках. В области изучения бизнеса и менеджмента расположился на шестом месте среди вузов России. В естественнонаучной сфере он расположился на шестом месте в России. Также уральский вуз вошёл в число лучших по материаловедению (7, 301–350), химии (7, 401–450), экономике и эконометрии (10, 451–500), физике и астрономии (14, 401–450), вошёл в топ-10 российских университетов по лингвистике (251–300 — в мире).



Среди инженерных направлений эксперты отметили в УрФУ механику, аэронавтику и машиностроение (10, 351–400), электротехнику и электронику (9, 401–450), а также компьютерные науки и информационные системы (12, 551–600).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»