Сотрудники ГИБДД в Свердловской области проведут акцию «Цветы для автоледи»

10:55 | 4.03.2020

В предстоящую пятницу, 6 марта, на Среднем Урале пройдёт акция «Цветы для автоледи», в рамках которой сотрудники ГИБДД поздравят женщин и девушек с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



Поздравительные экипажи ДПС выставят в каждом городе области. Также отмечается, что одаривать будут не только женщин за рулём, но и женщин-пешеходов. А в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД поздравят представителей прекрасного пола, обратившихся за получением различных госуслуг.



Цель мероприятия – не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»