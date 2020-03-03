Пропавшего на Урале ребёнка нашли на станции метро

10:32 | 4.03.2020

На станции метро в Екатеринбурге нашли ранее пропавшего 15-летнего мальчика. Он жив.



Как рассказали в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, ребёнка обнаружили ранним утром, в 6:00, на станции «Площадь 1905 года». Его доставили в районное подразделение по делам несовершеннолетних. В настоящее время правоохранители опрашивают подростка и выясняют, почему он ушел из дома.



Напомним, школьник из Орджоникидзевского района пропал 27 февраля, после чего в группе поискового отряда «Прорыв» появилась соответствующая информация.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»