Жителя Екатеринбурга обвиняют в убийстве знакомого

В Екатеринбурге 23-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.По версии следствия, утром 23 февраля в доме на улице Бережной пьяный обвиняемый из-за личной неприязни совершил убийство мужчину 1998 года рождения, причинив ему множественные колото-резаные ранения.Затем обвиняемый решил сокрыть убийство и устроил в квартире пожар, после чего скрылся, однако позже был задержан. Сейчас он заключён под стражу. Установление всех обстоятельств преступления продолжается.