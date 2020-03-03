Новости дня
09:15 | 4.03.2020
Фото: Илья Родионов
В Екатеринбурге «Автомобилист» проведёт второй матч плей-офф
Напомним, первая игра завершилась победой «Сибири» со счётом 0:2. Серия плей-офф длится до четырёх побед, поэтому изначально запланировано четыре матча – 2 и 4 марта в Екатеринбурге, а также 6 и 8 марта в Новосибирске. При необходимости команды проведут ещё по одной игре в столице Урала и дома у соперников.
Тем временем меняется картина плей-офф: на «Востоке» – «Ак Барс»-«Нефтехимик» счёт в серии 1:0, «Барыс»-«Металлург» 1:1, «Авангард»-«Салават Юлаев» 1:1; на «Западе» – ЦСКА-«Торпедо» 1:0, СКА-«Витязь» 2:0, «Йокерит»-«Локомотив» 2:0, «Динамо Мск»-«Спартак» 1:0.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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