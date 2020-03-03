Новости дня
20:20 | 3.03.2020
Фото: infpol.ru
Тарифы на воду в Екатеринбурге могут повысить
Увеличение тарифов, по его словам, необходимо для улучшения экономического положения ЕМУП «Водоканал». На данный момент специалисты предприятия проводят работу «по формированию потребностей в финансировании». Вторым вариантом улучшения для «Водоканала» является активное участие в привлечении бюджетных средств. По словам директора предприятия Евгения Лузгина, для выбора лучшего варианта нужно определить необходимый объем финансирования.
Напомним, что сейчас стоимость кубометра питьевой воды для населения составляет 35,78 рублей, технической воды – 13,97 рублей, водоотведение – 23,05 рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
03.03.2020
20:20 | 3.03.2020
Тарифы на воду в Екатеринбурге могут повысить
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