Тарифы на воду в Екатеринбурге могут повысить

20:20 | 3.03.2020

Фото: infpol.ru

В уральской столице могут повыситься тарифы на воду, об этом рассказал заместитель мэра Владимир Гейко.



Увеличение тарифов, по его словам, необходимо для улучшения экономического положения ЕМУП «Водоканал». На данный момент специалисты предприятия проводят работу «по формированию потребностей в финансировании». Вторым вариантом улучшения для «Водоканала» является активное участие в привлечении бюджетных средств. По словам директора предприятия Евгения Лузгина, для выбора лучшего варианта нужно определить необходимый объем финансирования.



Напомним, что сейчас стоимость кубометра питьевой воды для населения составляет 35,78 рублей, технической воды – 13,97 рублей, водоотведение – 23,05 рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»