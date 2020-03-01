Власти Екатеринбурга обсудили проблемы обращения с мусором

19:58 | 3.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялось заседание Координационного совета стратегического развития столицы Урала. На совещании власти обсудили видение проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами и актуализировали проект «Управление отходами».



Как сообщили в пресс-службе администрации города, об вопросах актуализации проекта «Управления отходами» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года рассказала председатель Комитета по экологии Екатерина Мурзина. Она напомнила, что проект был утвержден в августе 2007 года, и был рассчитан до конца 2015. В 2012 его актуализировали, однако редакцию не приняли из-за изменения законодательства в области обращения с отходами.



Проект, по мнению Мурзиной, необходимо актуализировать, так как система по обращению с ТКО не позволяет максимально использовать ресурсный потенциал ТКО, минимизировать количество и снизить негативное воздействие на окружающую среду.



В итоге, стратегический проект приняли с предложениями по доработке и рекомендовали для рассмотрения Программным советом города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»