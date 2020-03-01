Ученики свердловских школ выступят на Всероссийской олимпиаде по информатике

19:46 | 3.03.2020

Фото: moscow.sm-news.ru



Ученики школ свердловской области примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике с 8 по 13 апреля в Москве. Как рассказали в департаменте информполитики региона, ребята начнут подготовку 22 марта в загородном образовательном центре «Таватуй».



Свердловскую область на олимпиаде будут представлять семь учеников СУНЦ УрФУ и один учащийся гимназии №9. Школьники будут демонстрировать свои умения в знании основ и языков программирования. Подготовкой ребят будет заниматься фонд «Золотое сечение» совместно с Клубом спортивного программирования УрФУ.



Завершат подготовку ребята 4 апреля, после чего и отправятся на соревнования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»