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19:21 | 3.03.2020

Фото: legal.report

В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в мошенничестве в размере более 90 тысяч рублей

В Свердловской области закончили расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного 25-летним мужчиной через интернет. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское», всего обвиняемый похитил 90 тысяч рублей.

Мошеннические действия подозреваемый совершал с ноября 2017 по январь 2019 года. Мужчина размещал в интернете объявления о продаже товаров, которых у него изначально не было и пользовался доверчивостью потенциальных покупателей. Всего мужчина обманул 19 человек из разных уголков страны. Он «продавал» им светосигнальные громкоговорящие установки, экшн-камеры, строительный фен, ноутбук, наручные часы и другие товары.

На данный момент уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ направлено в суд. Отметим, что обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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