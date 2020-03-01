Прихожане екатеринбургских храмов собрали две тонны вещей для бездомных

18:41 | 3.03.2020

Фото: Православная служба милосердия

В Екатеринбурге прихожане храмов собрали две тонны вещей для бездомных в рамках акции «С миру по нитке», об этом рассказали в пресс-службе городской Епархии.



Акция проводилась 1 марта 2020 года в восьми храмах города. Организатором выступила Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии. По словам руководителя Центра гуманитарной помощи Евгения Шатских, люди жертвовали одежду, продукты, подгузники и деньги.



«Добровольцев на всех точках сбора, расположенных на прихрамовых территориях, хватило. Все вещи были очень оперативно доставлены в Центр гуманитарной помощи на улицу Фучика, 3. Их уже рассортировали», - отметил Шатских.



Как рассказала старшая сестра милосердия Православной службы милосердия Татьяна Ананьина, в городе также планируется организовать ещё несколько подобных акций. Прихожане смогут сдать одежду в храмах и торговых центрах. Планируется, что одна из них состоится перед Пасхой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»