В Свердловской области волонтеры устроили женщинам-ветеранам «день красоты» в преддверии 8 марта

18:21 | 3.03.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские волонтеры в преддверии 8 марта устроили женщинам-ветеранам «день красоты» в рамках акции «Салон красоты для бабушки», об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



По словам руководителя штаба Свердловского регионального отделения «Бессмертный полк России» Валерия Басая, данная акция – это своеобразная форма сказать ветеранам «спасибо» за их подвиги.



Добавим, что акция проходит в рамках проекта «Мост памяти», который проводится в Свердловской области уже шестой год.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»