В Екатеринбурге парень напал на автобус из-за того, что водитель не согласился ждать его маму

18:11 | 3.03.2020

Фото: ЕМУП «Гортранс»

В уральской столице на остановке «Посадская» молодой человек с размаху ударил ногой в муниципальный автобус №18 и разнес ботинком плафон указателя поворота из-за того, что водитель отказался ждать его маму. Инцидент произошел утром 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.



Как рассказали в Гортрансе, автобус стоял на остановке, когда к кабине водителя подбежал парень в шапке с помпоном и потребовал, чтобы транспорт дождался его маму. Юноша сказал, что женщина подойдет через пять-десять минут, однако услышал отказ в ответ на свою просьбу. После услышанного парень вышел из автобуса и стал бить ногой по машине.







В ЕМУП «Гортранс» уточнили, что муниципальный автобус – это не такси, у водителей есть жесткие графики, которых они обязаны придерживаться. Пока что задержать молодого человека и заставить его выплатить компенсацию за ущерб не удалось.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»