Строители извинились перед горожанами за неудобства в ходе инцидента на стройплощадке из-за челябинского крана

17:54 | 3.03.2020

По факту инцидента с опусканием стрелы крана на улице Белинского в Екатеринбурге второго марта, будет создана специальная комиссия, которая изучит причины произошедшего. Инициатором создания комиссии стала Группа компаний ««Атлас Девелопмент». В нее войдут представители подрядчика ООО «МСС-Инвест», осуществляющего строительные работы на площадке паркинга жилого комплекса iTower, а также нанятые им собственники маломобильного крана – челябинская компания ООО «СК Кранбюро», чьи специалисты допустили разворот стрелы и опускание на контактную сеть троллейбусов.



Подрядная организация и застройщик принесли извинения горожанам, которым пришлось искать пути объезда ввиду перекрытия движения и трудностей с общественным транспортом, так как оказались оборваны провода контактной троллейбусной сети (её полного разрушения удалось избежать).



«Мы тщательно изучаем информацию от челябинских строителей о том, как и почему кран себя так повел. Техника спокойно и исправно работала в течение трех месяцев, стрела была направлена в сторону стройки, но по неизвестной пока причине повернула в сторону улицы Белинского. Мы выясним все причины произошедшего и примем решение, в том числе, о санкциях в отношении владельцев крана. В этой ситуации мы постарались максимально сократить ущерб и последствия для города. От себя лично и от наших строителей я приношу извинения жителям Екатеринбурга за все причиненные неудобства, эмоциональный дискомфорт и то, что им пришлось испытывать трудности с транспортом под конец рабочего дня», - заявил генеральный директор ООО «МСС-Инвест» Ян Бровин.



Группа компаний «Атлас Девелопмент» также принесла свои извинения жителям Екатеринбурга за доставленные подрядными организациями сложности и сбои в привычной городской жизни. Инцидент никак не повлиял на ход строительства новостройки и паркинга.

© «Вечерние ведомости»