Новости дня
17:54 | 3.03.2020
Строители извинились перед горожанами за неудобства в ходе инцидента на стройплощадке из-за челябинского крана
Подрядная организация и застройщик принесли извинения горожанам, которым пришлось искать пути объезда ввиду перекрытия движения и трудностей с общественным транспортом, так как оказались оборваны провода контактной троллейбусной сети (её полного разрушения удалось избежать).
«Мы тщательно изучаем информацию от челябинских строителей о том, как и почему кран себя так повел. Техника спокойно и исправно работала в течение трех месяцев, стрела была направлена в сторону стройки, но по неизвестной пока причине повернула в сторону улицы Белинского. Мы выясним все причины произошедшего и примем решение, в том числе, о санкциях в отношении владельцев крана. В этой ситуации мы постарались максимально сократить ущерб и последствия для города. От себя лично и от наших строителей я приношу извинения жителям Екатеринбурга за все причиненные неудобства, эмоциональный дискомфорт и то, что им пришлось испытывать трудности с транспортом под конец рабочего дня», - заявил генеральный директор ООО «МСС-Инвест» Ян Бровин.
Группа компаний «Атлас Девелопмент» также принесла свои извинения жителям Екатеринбурга за доставленные подрядными организациями сложности и сбои в привычной городской жизни. Инцидент никак не повлиял на ход строительства новостройки и паркинга.
© «Вечерние ведомости»
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