Новости дня
17:41 | 3.03.2020
фото: Ura.ru
Екатеринбург: «Что дозволено вице-мэру, не дозволено горожанам»
Как заявили сегодня во время брифинга, прошедшего в администрации города, глава управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов и вице-мэр Екатерина Кузёмка, сдать анализы на новый тип коронавируса может «любой желающий». Причем сделать это можно хоть платно, хоть бесплатно, кому как больше нравится, но есть поправка «на ветер» – приоритет отдается тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии или Ирана.
По словам Екатерины Кузёмки, пробы, где бы ни был произведён забор, доставляются в лабораторию управления Роспотребнадзора по Свердловской области в переулке Отдельном, 3.
По словам вице-мэра, в Екатеринбурге есть центры, которые за деньги забирают биоматериал, после чего отправляют его в Роспотребнадзор — единственное место, где могут провести непосредственное исследование.
«Никто не ограничивает вас в праве», — добавила она, очевидно имея в виду, что каждый горожанин имеет право сдать анализы и ничего ему при этом помешать не может. Названия и адреса таких центров она не сообщила, но посоветовала поискать их в интернете.
Наши коллеги из издания Znak.com вняли совету вице-мэра и попытались найти такие центры, но, увы, сделать это им не удалось.
В крупнейших частных клиниках, где производят забор и исследование биоматериалов, — KDL, Helix, Invitro и Citilab — им заявили, что не предоставляют подобных услуг.
По заверению Екатерины Кузёмки, сдать анализ на новый штамм коронавируса ей удалось бесплатно в ГКБ № 40. По ее словам, она долго упрашивала врачей сделать ей тест, мотивируя тем, что ранее ездила в Италию, а когда вернулась, председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин хотел отправить её на карантин. В итоге ей удалось убедить врачей, и сегодня во время брифинга она продемонстрировала журналистам справку, в которой указано, что в трех пробах РНК коронавируса не обнаружено.
Фото: E1
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области журналистам Znak.com сообщили, что до сегодняшнего дня анализы на коронавирус брали только у тех, кто побывал в Китае, Италии, Иране и Корее и на момент обращения имел признаки ОРВИ, остальные просто попадали под наблюдение врачей. В лаборатории ведомства журналистам посоветовали, прежде чем идти самостоятельно сдавать анализ, вызвать на дом врача, именно он и должен сказать, надо его делать или нет. А вообще советовали обратиться в лабораторию ГКБ № 40.
В свою очередь в лаборатории ГКБ № 40 журналистов отправили за консультацией в лабораторию Роспотребнадзора. На прямой вопрос, можно ли в Екатеринбурге хоть где-нибудь сдать анализ на новый тип коронавируса, сотрудники обеих лабораторий ушли от ответа, тяжело вздохнув, порекомендовали журналистам сначала вызвать на дом врача.
В справочной инфекционной службы ГКБ № 40 журналистов Znak.com отправили в приемный покой стационара. В приемном покое, в свою очередь, услышав, что анализы хочет сдать человек, по легенде прибывший из США, и вовсе отправили его в платную клинику.
Самый обескураживающий ответ журналисты издания получили в отделении платных услуг ГКБ № 40, там сказали, что платно они подобные исследования не делают, добавив: «Вице-мэр, может быть, и сделала, а для остальных предложений нет».
Вот и получается: «Что дозволено Кузёмке, не дозволено горожанам».
Отметим, что в справке, которую госпожа Куземка показывала сегодня журналистам, коронавирус обозначен прежним названием – так, вот уже несколько недель заболевание обозначается как COVID-19. Это корреспонденту veved.ru подтвердили и в свердловском Роспотребнадзоре: «В документах и справках обозначается «новая коронавирусная инфекция COVID-19», но есть и вариант 2019-nCov».
Напомним, что ранее на невозможность обследоваться на коронавирус пожаловался недавно вернувшийся из Италии депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Он попросил врачей взять у него анализы на коронавирус, но ему ответили, что это функция Роспотребнадзора. А в Роспотребнадзоре ему отказали, обосновав тем, Италия не входила, на момент обращения депутата, в список стран, посетителей которых предписывалось проверять на новый опасный вирус.
Коронавирус COVID-2019 выявили в городе Ухане в конце декабря прошедшего года. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на утро 3 марта число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек, из них свыше 3 тыс. человек погибли. В России были подтверждены шесть случаев коронавируса, ещё несколько десятков человек находятся на карантине.
© «Вечерние ведомости»
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