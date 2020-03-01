Сотрудники Росгвардии поймали в Екатеринбурге вора, который находился в федеральном розыске

17:40 | 3.03.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали в торговом центре на улице Металлургов мужчину, находящегося в федеральном розыске. 2 марта он попался на краже товара из магазина, после чего сотрудники торговой точки нажали на тревожную кнопку. На место был незамедлительно направлен экипаж группы задержания.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, прибыв на место происшествия, стражами порядка был установлен и задержан мужчина, причастный к краже.



При проверке по базам данных сотрудники УВО выяснили, что подозреваемый 1978 года рождения находится в федеральном розыске – ранее был осужден за кражу, но от наказания в виде исправительных работ уклонился. Экипажем группы задержания он доставлен в отдел полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.

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