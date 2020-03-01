На Среднем Урале за год изъято 422 фальшивые купюры

16:41 | 3.03.2020

Фото: 1tulatv.ru

На Среднем Урале за 2019 год было выявлено и изъято из оборота 422 поддельные денежные купюры. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



Как рассказали в пресс-службе Уральского ГО Банка России, наиболее часто встречались поддельные купюры номиналом 5000 рублей (изъято 294 штуки) и 1000 рублей (изъято 85 штук). А фальшивых купюр номиналом 2000 рублей было изъято на 11 штук больше, чем в 2018 году.



Также были изъяты две поддельные банкноты 100 рублей и одна 50 рублей, а также 14 фальшивых долларов США. Половина подделок была обнаружена в выручке предприятий торговли, общественного питания, АЗС.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»