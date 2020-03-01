В Свердловской области зафиксирован выброс вредных веществ

15:49 | 3.03.2020

Фото: Нина Георгиева

Сегодня в Полевском был зафиксирован выброс вредных веществ. Экологи составили документ о загрязнении атмосферного воздуха с 00:00 до 12:00.



Как сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе расположения автоматической станции на улице Партизанская, 38 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 10 – 2,3 ПДКмр.



Также, по данным на вчерашний день, 2 марта, выбросы в атмосферу зафиксировали в Екатеринбурге на улице Коммунистическая (диоксид азота – 1,3 ПДКсс) и Реже в переулке Советский (диоксид азота – 1,1 ПДКсс).



Отметим, что взвешенные частицы (РМ) представляют собой загрязнитель атмосферного воздуха, который включает в себя смесь твердых и жидких частиц. При дыхании эти частицы попадают в дыхательные пути и легкие.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»