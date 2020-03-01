У вернувшихся из Китая екатеринбуржцев обнаружен опасный вирус гриппа

15:04 | 3.03.2020

Фото: yandex.fr

У нескольких екатеринбуржцев, приехавших из Китая, обнаружен вирус H1N1 – наиболее распространенный стереотип вируса гриппа, вызывавший наиболее масштабные эпидемии. Об этом сообщает ЕАН.



Как рассказали на брифинге в мэрии Екатеринбурга, за все время наблюдений с подозрением на коронавирус было госпитализировано 45 горожан. Это именно те жители города, которые, возвращаясь из Китая, почувствовали признаки недомогания. У всех них при обследовании на коронавирус были зафиксированы отрицательные результаты.



Однако у нескольких человек был обнаружен другой опасный вирус – H1N1. Напомним, что в 2009 году он спровоцировал эпидемию свиного гриппа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»