В Нижнем Тагиле началось строительство моста через городской пруд

13:42 | 3.03.2020

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле началось строительство моста через центральный пруд города.



По словам главы города Владислава Пинаева, согласно условиям контракта, основные строительные работы должны проводить тагильские компании, в чём он видит только плюсы. Так, субподрядчиком выступает местная организация «Тагилдорстрой», сообщает пресс-служба мэрии. Компания уже приступила к расчистке территории, ведущей к будущему мосту со стороны Гальянки.



Согласно контракту, «Тагилдорстрой» будет проводить работы по обустройству подъездов и подходов к объекту, по прокладке инженерных сетей, ливневой канализации и очистных сооружений. Кроме того, организация проведёт благоустройство территории.



Предположительно, в строительстве моста также примет участие другая тагильская компания «УБТ-сервис».



Напомним, в конце декабря 2019 года определился подрядчик на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Им стала московская компания «АпльмакорГруп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»