В Екатеринбурге горит частный дом на ВИЗе

В Екатеринбурге на ул. Литейщиков, 31 горит одноэтажный жилой дом на двух хозяев. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.Диспетчеры зафиксировали вызов в 11:09 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 27 спасателей на семи спецмашинах.Работы на месте происшествия продолжаются. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.