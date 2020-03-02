В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса

12:46 | 3.03.2020

Фото: ivanovo.bezformata.com

Прокурорская проверка в Чешском участковом лесничестве Таборинского района выявила незаконную вырубку леса.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования провела прокуратура Таборинского района совместно со специалистами ГКУ Свердловской области «Таборинское лесничество».



В ходе осмотра состояния лесосеки, расположенной в выделе 22 квартале 208 Чешского участкового лесничества, установлена незаконная вырубка семи пихт, восьми берез и двух осин. Таким образом, черные лесорубы нанесли Таборинскому лесничеству ущерб на сумму свыше 515 тысяч рублей.



Сведователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура района.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»