В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

12:25 | 3.03.2020

Фото: local.yandex.by

За прошедшую неделю в Екатеринбурге ОРВИ заразились 15,1 тысяч горожан. Это превышает эпидпорог на 9% в основном за счет школьников.



В Свердловской области число заболевших выросло до 34,1 тысяч человек, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели и уровня эпидпорога на 19%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Добавим, что из-за ОРЗ закрыто 17 детских садов и шесть школ, частично образовательный процесс приостановился в 113 детсадах (закрыто 144 группы) и в 71 школе (закрыто 137 классов).



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»