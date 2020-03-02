В столице Урала нашли пропавшего девятилетнего ребенка

12:03 | 3.03.2020

Фото: e1.ru

Поисковый отряд «Прорыв» сообщил, что в Екатеринбурге найден девятилетний Владислав Потапов, который пропал еще 27 февраля.



Волонтеры отметили, что совместно с отделом по делам несовершеннолетних нашли его на трамвайном кольце на Эльмаше: он с другом просил у прохожих деньги на еду. Мальчики рассказали, что жили у знакомого семьи Влада. Домой не возвращались из-за недостатка внимания, - сообщают в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.



Известно, что мать не стала забирать ребёнка. Сначала сказала, что у нее болит нога. А потом явилась в полицию пьяная, и Владислава ей уже не отдали. Семью Потаповых поставили на учет.



Мать второго ребёнка тоже злоупотребляет алкоголем и давно не появлялась дома. Обоих мальчишек полиция передала реабилитационному центру.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»