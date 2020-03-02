Из Екатеринбурга отменены два ночных авиарейса

11:21 | 3.03.2020

Фото: npppotok.ru

В Кольцово отменены рейсы 7J-4802 Екатеринбург – Душанбе, который обслуживает авиакомпания Tajik Air и 7R-823 Екатеринбург – Томск от «РусЛайн».



По данным онлайн-табло аэропорта, воздушное судно в столицу Таджикистана должно было вылететь в 00:15 по местному времени, а самолет в студенческую столицу России был назначен на 01:00 по местному времени.



Помимо прочего, отменен рейс Душанбе – Екатеринбург. Самолёт должен был приземлиться на уральской земле в 22:45.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»