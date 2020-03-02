На Урале предприятие задолжало сотрудникам 3,2 миллиона рублей

11:05 | 3.03.2020

Фото: zen.yandex.ua

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга проверила ООО «Монтажэнерго» на соблюдение трудового законодательства.



Проверка на предприятие грянула в связи с коллективным обращением 32 работников, трудящихся на строительном объекте «Харьягинское месторождение» в Ямало-Ненецком автономном округе, о невыплате денежных средств за выполненные работы на общую сумму 3,2 млн. рублей.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что заявители осуществляли работы по поручению ООО «Монтажэнерго». При этом какие-либо документы, устанавливающие права и обязанности заявителей при выполнении работ на месторождении, не оформлялись.



На момент проверки, все обратившиеся в прокуратуру района работники завершили выполнение работ на строительном объекте, покинули его и трудоустроились к иным работодателям.



В результате вмешательства прокуратуры трудовые права 32 работников, осуществлявших деятельность на строительном объекте в районе Крайнего Севера, восстановлены. Заработная плата выплачена сотрудникам в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»