В Екатеринбурге осудят мужчину, незаконного торговавшего табачными изделиями

10:39 | 3.03.2020

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Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга уголовное дело в отношении 45-летнего азербайджанца совершившего преступление, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере). Гражданин нарушил федеральное законодательство о табачной продукции и Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию РФ табачной продукции».



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе следствия было установлено, обвиняемый арендовав гаражный бокс, использовал его в качестве склада для хранения нелегальной табачной продукции. Туда он поместил незаконно приобретенные 159 коробок с немаркированными табачными изделиями известных марок и стал их сбывать неопределенному кругу лиц в столице Урала. Незаконные предпринимательские действия обвиняемый совершал до апреля 2019 года, затем к нему нагрянули сотрудники полиции.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли из гаража немаркированные табачные изделия на общую сумму свыше 2,3 млн рублей, а количество продукции превысило 70 тысяч пачек. Согласно заключениям экспертов, табачные изделия, которые хранил обвиняемый, содержали частицы растения «табак» и другие примеси, что свидетельствует о том, что они были произведены с нарушениями законодательства.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга. Как отмечает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»