Новости дня
10:39 | 3.03.2020
Фото: ru.tokkoro.com
В Екатеринбурге осудят мужчину, незаконного торговавшего табачными изделиями
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе следствия было установлено, обвиняемый арендовав гаражный бокс, использовал его в качестве склада для хранения нелегальной табачной продукции. Туда он поместил незаконно приобретенные 159 коробок с немаркированными табачными изделиями известных марок и стал их сбывать неопределенному кругу лиц в столице Урала. Незаконные предпринимательские действия обвиняемый совершал до апреля 2019 года, затем к нему нагрянули сотрудники полиции.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли из гаража немаркированные табачные изделия на общую сумму свыше 2,3 млн рублей, а количество продукции превысило 70 тысяч пачек. Согласно заключениям экспертов, табачные изделия, которые хранил обвиняемый, содержали частицы растения «табак» и другие примеси, что свидетельствует о том, что они были произведены с нарушениями законодательства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга. Как отмечает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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