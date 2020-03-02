На Урале ночью горела машина, груженная лесом

09:59 | 3.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

Сегодня ночью на Челябинском тракте под Екатеринбургом, недалеко от АЗС «Лукойл» загорелась кабина грузовика «МАЗ 6430 АБ-360-020», груженного лесом. Площадь возгорания составила семь квадратных метров.



По словам водителя, произошел хлопок, после чего пошел дым, а потом все вспыхнуло. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушен в считанные минуты.



Предположительно, инцидент произошел из-за неисправной проводки. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»