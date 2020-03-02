В Свердловской области осудят пьяного романтика, ограбившего цветочный павильон ради возлюбленной

09:39 | 3.03.2020

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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя деревни Починок ЗАТО Новоуральска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый в состоянии опьянения зашел в помещение торгового павильона цветов «Незабудка» в поселке Билимбай с ножом в руках. Приставив холодное оружие к горлу испуганной продавщицы, мужчина потребовал букет цветов. Далее он переставил нож от горла к животу женщины, потянувшись рукой за цветами. Она, всерьез опасаясь за свою жизнь и здоровье, оттолкнула от себя обвиняемого и выбежала из павильона. После чего опьяненный любовью похитил из павильона три букета общей стоимостью свыше двух тысяч рублей: один букет из цветов лилии, хризантемы, розы и зелени «робелини», второй букет из цветков хризантемы, розы и зелени «рускус», а также букет-корзинка из мягкой игрушки и из цветков хризантемы, розы и зелени «рускус».



В ходе допроса обвиняемый объяснил, что хотел преподнести цветы понравившейся ему девушке, а также ее маме и ее дочке. А когда возлюбленная не приняла букеты, оставил их в коридоре ее дома. Именно там эти цветы впоследствии и обнаружили сотрудники полиции.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»