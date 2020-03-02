В Екатеринбурге сгорела мастерская

09:15 | 3.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Альпинистов сгорела мастерская. На площади 15 квадратных метров оказались повреждены мебель, потолок и стены студии, расположенной на втором этаже двухэтажного производственного помещения.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 01:26 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 02:28 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.



Отметим, также, что ночью сгорела кондитерская в Нижнем Тагиле, расположенная на первом этаже четырехэтажного муниципального жилого дома. Огнеборцы справились с возгоранием в считанные минуты. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»