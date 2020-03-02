«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл первый матч плей-офф

21:09 | 2.03.2020

Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге состоялся первый матч плей-офф с участием «Автомобилиста» и «Сибири». Гости одержали побежу со счётом 0:2.



Дважды шайба «Автомобилиста» пересекала линию ворот, однако оба этих гола засчитаны не были. Отрыл счёт нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. За минуту до конца встречи шайбу забросил бывший игрок уральской команды Евгений Чесалин.



Напомним, следующий матч команды проведут уже в среду, 4 марта. Серия плей-офф продлится до четырёх побед. Эта игра была первая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»