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21:09 | 2.03.2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл первый матч плей-офф
Дважды шайба «Автомобилиста» пересекала линию ворот, однако оба этих гола засчитаны не были. Отрыл счёт нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. За минуту до конца встречи шайбу забросил бывший игрок уральской команды Евгений Чесалин.
Напомним, следующий матч команды проведут уже в среду, 4 марта. Серия плей-офф продлится до четырёх побед. Эта игра была первая.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
02.03.2020
21:09 | 2.03.2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл первый матч плей-офф
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