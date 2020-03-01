В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №26

20:17 | 2.03.2020

Фото: ЕТВ

В уральской столице изменится маршрут автобуса №26, курсирующего от «Меги» до «Глобуса».



Как сообщает ЕТВ, по данным горадминистрации, на данный момент перевозчик, обслуживающий маршрут, занимается согласованием.



Следует отметить, что изменения могут коснуться и других маршрутов. Точную информацию сообщат после обсуждения изменений с транспортным комитетом

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»