Свердловскими «Городами трудовой доблести» могут стать Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский

18:46 | 2.03.2020

Фото: ekb.stanok-kpo.ru

Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский могут стать «Городами трудовой доблести». Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, заявки готовят к передаче в оргкомитет «Победа» для присвоения городам почетного звания.



После обработки этих заявок, власти также планируют обработать обращения из Серова, Первоуральска, Невьянска и Полевского.



Стоит напомнить, что звание «Город трудовой доблести» было введено 1 марта по указу президента. Его будут присваивать городам, внесшим значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Первые звания будут присвоены российским городам уже 1 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»