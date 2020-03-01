В Екатеринбурге кран упал на провода

16:57 | 2.03.2020

Фото: e1.ru

В группе «Инцидент Екатеринбург» во вКонтакте подписчики поделились информацией, что на улице Белинского, 188, на стройке жилого комплекса iTower, обломившаяся у крана стрела упала на провода троллейбусной линии.



В результате инцидента провода оказались оборваны. Все троллейбусы встали, на дороге образовался затор. Сама конструкция висит над дорогой.



Сейчас на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые перекрыли дорогу в обоих направлениях, а также представители ГУ МЧС России по Свердловской области.



По предварительной информации, никто не пострадал.



«На площадке паркинга одним из субподрядчиков, который использовал маломобильный кран, при производстве ремонтных работ порвался трос, в результате чего секция стрелы опустилась в сторону улицы Белинского. Пострадавших нет. На объекте находятся технические специалисты, которые производят оценку и ликвидацию последствий. Допустивший нарушения субподрядчик отстранен от работ. Последствия будут ликвидированы в течении двух часов», - прокомментировал в пресс-службе Группы компаний «Атлас Девелопмент».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»