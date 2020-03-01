Свердловский депутат предлагает внести еще одну поправку в Конституцию РФ

16:40 | 2.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин предлагает закрепить запрет на однополые браки в главном документе страны, а не следовать путем европейской толерантности. Эту идею парламентарий озвучил на заседании одной из рабочих групп.



«Мне очень нравится тема закрепления понятия того, что брак – это союз мужчины и женщины, не в Семейном кодексе, а именно в Конституции РФ. Это было бы очень здорово с точки зрения идентификации нашей позиции и ее отстаивания. Мы не идем по пути толерантности, который выбрала Европа», – отмечает народный избранник.



Напомним, Дмитрий Ионин стал соавтором трех поправок к Конституции России: закрепление предыдущего пенсионного возраста, принятие федеральных законов, отменяющих соцобязательства без возмещения, и индексация пенсий и соцвыплат, в том числе и для работающих пенсионеров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»