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16:16 | 2.03.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге закрывают геронтологическое отделение психбольницы на Амбулаторной

В поселке Рудный в Екатеринбурге готовят к закрытию геронтологическое отделение психиатрической больницы №6.

Предположительно, медперсонал и пациентов переведут в отделения больницы расположенные в переулке Кустовом в Октябрьском районе Екатеринбурга. Сейчас в закрывающемся отделении лежал 15 пожилых людей с тяжелыми расстройствами интеллекта.

Пока неизвестно, что будет с персоналом после переезда, многие сотрудники готовятся к увольнению, поскольку район куда переезжает отделение расположен на расстоянии 21 км от Рудного, ездить придётся с двумя пересадками.

В пресс-службе свердловского минздрава объяснили, что перевод закончится до 1 мая. Перенос отделения связан с тем, что старое здание пришло в ветхое состояние. Всем работникам отделения предложили трудоустройство. Они могут как согласиться, так и отказаться от предложения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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