На Урале осуждены сотрудники РЖД за смерть свердловчанина, лежавшего на путях

14:56 | 2.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Суд вынес приговор машинисту поезда и его помощнику за то, что их состав переехал лежащего на путях мужчину. Каждый получил лишение свободы на один год условно по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте сообщает, что осужденные отвлеклись от наблюдения за дорогой, когда выехали на прямой участок с неограниченной видимостью. В результате чего на 10 пикете 95 километра обвиняемые не заметили лежащего мужчину, не применили экстренное торможение. Железнодорожный вагон проехал по человеку, он скончался на месте.



Напомним, инцидент произошел в мае 2019 года. Сотрудники РЖД двигались на служебно-грузовой автомотрисе по перегону станция Усть-Березовка – станция Сосьва Новая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»