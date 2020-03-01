В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи женщины без вести

В Нижних Сергах, что в Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), по факту безвестного исчезновения женщины, Марины Шафиковой, 1986 года рождения.Пресс-служба следственного комитета сообщает, что женщина, проживающая в деревне Артя-Шигири Артинского района, пропала 13 декабря 2019 года. По сей день ее местонахождение не установлено.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, длинные, глаза карие, уши оттопыренные. В качестве особых примет отмечается шрам в области колена правой ноги.На момент пропажи была одета в болоньевую куртку чёрного цвета с капюшоном, белую кофту, синие джинсы, черные сапоги с длинными голенищами, на молнии.Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Шафиковой, органы СКР по Свердловской области просят обратиться в Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СКР по телефону: 8(34398)2-21-98; в МО МВД России «Нижнесергинский» по телефону 8(34398)2-12-54 или по линии «02».