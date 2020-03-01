Управляющей компании из Екатеринбурга грозит банкротство за долг в 46 миллионов рублей

13:30 | 2.03.2020

Поставщик тепловой энергии ПАО «Т ПЛЮС» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО «Управляющая компания Екадом». Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет более 46 миллионов рублей.



Учредителем УК «Екадом» является бизнесмен Евгений Старокожев, которому также принадлежит ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». В прошлом он неоднократно пытался избраться в Заксобрание Свердловской области и гордуму Екатеринбурга.



В настоящее время УК «Екадом» обслуживает 20 многоквартирных жилых домов. В прошлом году организацию уже пыталось обанкротить АО «Екатеринбургэнергосбыт», но в ходе рассмотрения дела УК оплатила задолженность в размере 5,7 миллионов рублей.

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