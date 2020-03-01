Депутат гордумы Екатеринбурга добровольно изолировал себя после посещения Италии, где вспышка коронавируса

11:34 | 2.03.2020

Фото: kommersant.ru

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, вернувшийся из Италии, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом, посадил себя на добровольный карантин.



Народный избранник пробудет дома до 15 марта, все встречи и мероприятия с его участием отменяются. В гордуме Екатеринбурга поддержали данное решение.



Напомним, председатель думы Игорь Володин предложил изолировать замглавы муниципалитета по связям с общественностью Екатерину Куземку и других чиновников, пребывавших с ней в Италии в рамках командировки. Мэр города Александр Высокинский данную инициативу не поддержал и воспринял разумное предложение шуткой.



Также отметим, на данный момент в мире коронавирусом заражено 89 074 человек, 1694 из них – в Италии. Зафиксировано 3 049 смертей от заболевания, 34 из которых относятся к Италии. Всего выздоровело 45 092 человека в мире.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»