Директор МУП «Водоканал» отчитается перед гордумой Екатеринбурга

11:13 | 2.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

Новый директор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин впервые выступит с отчетом перед депутатами гордумы Екатеринбурга. Слушание пройдет завтра, 3 марта.



Назначенный в ноябре 2019 года директор предприятия представит народным избранникам доклад об итогах инвестиционной программы «Водоканала». Данный отчет заслушает комиссия по городскому хозяйству.



Отметим, депутаты несколько раз пытались вызвать в думу руководство «Водоканала», но администрация города постоянно откладывала этот вопрос из-за частой смены директоров на предприятии. После ухода Александра Ковальчика в свердловское правительство предприятием управляли Евгений Буженинов, Игорь Дубровин, Александр Разбойников и Евгений Лузгин. При этом у депутатов накопилось немало острых вопросов к МУП «Водоканал» – в частности, о ходе реконструкции Южных очистных сооружений на Химмаше.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»