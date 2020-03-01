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10:20 | 2.03.2020

Фото: ura.news

В Екатеринбурге в перестрелке ранен бизнесмен

В Екатеринбурге ранен скандально известный экс-топ-менеджер овощебазы №4 Иван Обухов. Инцидент произошел на улице Рощинской.

Руководитель пресс-службы полицейского главка по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что бизнесмен получил касательные ранения в голову и проникающее – в ногу. В больнице Обухову оказали помощь и отпустили домой – госпитализация не потребовалась, полученные травмы жизни бизнесмена не угрожают.

По версии полиции, конфликт произошел рядом с парковкой. Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка перешла в стрельбу со стороны нетрезвой компании. По словам Валерия Горелых, возможно, в ходе конфликта применяли травматическое оружие, это должна подтвердить экспертиза.

Напомним, в 2016 году владельца ООО УК «Уктус» судили за мошенничество с землями. Обухова признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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