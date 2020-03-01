Рейс Екатеринбург – Сыктывкар отменен

09:59 | 2.03.2020

Фото: yandex.ru

Авиакомпания «РусЛайн» отменила рейс 7R-870 Екатеринбург – Сыктывкар из аэропорта Кольцово.



По данным онлайн-табло, вылет воздушного судна должен был состояться в 15:40 по местному времени.



Сообщается, что рейс 7R-869 Сыктывкар – Екатеринбург также не состоится. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Кольцово в 19:45.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»