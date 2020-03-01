Новости дня
09:42 | 2.03.2020
Фото: ptzgovorit.ru
В Каменске-Уральском пьяные подростки подрались с сотрудниками полиции
По словам очевидцев, в ТЦ «Каменск-Сити-Молл» дебоширили изрядно выпившие подростки. Возмущенные поведением пьяной компании посетители не выдержали и вызвали полицию. Когда отряд приехал и начал забирать главного хулигана, вся компания ополчилась и не давала скрутить товарища. Подростки начали оказывать активное сопротивление.
Тогда представители власти вызвали подмогу. Очевидцы сообщают, что дети выкрикивали сотрудникам МВД фразу «Какой вы масти». В результате вся банда была скручена тремя нарядами полиции, помощь которым оказали прохожие.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении 16-летнего Михаила заведено делопроизводство по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»). В отношении опекуна еще одного участника потасовки, 15-летнего Давида, начато производство по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет»).
«В ходе пресечения административного правонарушения молодые люди оказали неповиновение представителям МВД, поэтому в установленном порядке были доставлены в райотдел несколько человек, самых активных из дебоширов», — заявил Горелых.
По его словам, среди них — Давид 2004 года рождения, учащийся общеобразовательной школы, состоящий на учете в ПДН. «Он воспитывается опекуном, которую, в свою очередь, трижды, в 2018 и 2019 годах, привлекали к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ („Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ“)», — уточнил полковник.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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