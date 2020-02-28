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19:45 | 1.03.2020

Фото: novayagazeta.ru

От губернатора Свердловской области требуют запретить шоу солиста Rammstein в Екатеринбурге

Общественница, эксперт Общественной палаты РФ и Госдумы Евгения Чудновец на своей странице в Facebook потребовала от губернатора Свердловской области запретить шоу солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна в Екатеринбурге.

«Требую немедленно связаться с организаторами и запретить концерты группы Рамштайн и Тиля Линдемана на территории Свердловской области!», – обращатся Чудновец к губернатору Евгению Куйвашеву.

Поводом для запрета шоу общественница называет клип Deutschland, в которой обыгрывается тема холокоста. Отметим, что ранее данный клип раскритиковали ряд представителей еврейских организаций.

«Я придерживаюсь почти такого же мнения, – пишет Чудновец и возмущённо продолжает. – Это непристойно и омерзительно эксплуатировать страдания и бесчеловечность Холокоста в коммерческих целях. Я напомню, если Вы забыли, что этот год — год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией! Своим попустительством к подобного рода заигрываниям с нацизмом вы оскорбляете весь народ, проживающий на территории Свердловской области!»

Еще одним поводом для запрета шоу солиста Rammstein, приехавшего в Россию со своим сольным проектом Lindemann, Чудновец называет пропаганду гомосексуализма, которую она увидела в выступлениях Тилля Линдеманна.

Напомним, известность к Евгении Чудновец пришла после того как Катайский районный суд Курганской области признал ее виновным в распространении детской порнографии. Поводом стал «репост» трехсекундного ролика, на который Чудновец требовала обратить внимание правоохранителей. Президиум Курганского областного суда отменил приговор и оправдал ее только после того как женщина отсидела значительную часть срока.

После освобождения Евгения Чудновец активно занялась политикой. В 2017 году она пыталась выдвинуться в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области, но не сумела предоставить в избирком протокол о ее выдвижении. Спустя два года Евгения Чудновец выдвинулась на дополнительных выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от ЛДПР и заняла четвертое место из семи с результатом 7,53 %.

© «Вечерние ведомости»

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