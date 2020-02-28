В Екатеринбурге «Автомобилист» начнёт первую серию игр плей-офф

18:36 | 1.03.2020

Фото: «Автомобилист»

Завтра, 2 марта, в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» «Автомобилист» проведёт первую игру плей-офф. Команда встретит «Сибирь» в 19:00.



Напомним, в этом сезоне клубы провели четыре очные встречи – в трёх из них победу одерживала «Сибирь», и лишь в последней «Автомобилист» смог перенять преимущество на себя.



По результатам турнирной таблицы Восточной конференции, уральцы заняли четвёртое место, а хоккеисты из Новосибирска – пятое. Таким образом команды вышли друг на друга. Вторую игру они так же проведут в Екатеринбурге 4 марта, после чего отправятся в Новосибирск и встретятся там 6 и 8 марта.



Отметим, парами на Востоке, кроме «Авто» и «Сибири», стали «Ак Барс» и «Нефтехимик», «Барыс» и «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»