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18:36 | 1.03.2020
Фото: «Автомобилист»
В Екатеринбурге «Автомобилист» начнёт первую серию игр плей-офф
Напомним, в этом сезоне клубы провели четыре очные встречи – в трёх из них победу одерживала «Сибирь», и лишь в последней «Автомобилист» смог перенять преимущество на себя.
По результатам турнирной таблицы Восточной конференции, уральцы заняли четвёртое место, а хоккеисты из Новосибирска – пятое. Таким образом команды вышли друг на друга. Вторую игру они так же проведут в Екатеринбурге 4 марта, после чего отправятся в Новосибирск и встретятся там 6 и 8 марта.
Отметим, парами на Востоке, кроме «Авто» и «Сибири», стали «Ак Барс» и «Нефтехимик», «Барыс» и «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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