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16:16 | 1.03.2020

В Екатеринбурге без вести пропал 9-летний мальчик

В Екатеринбурге на Эльмаше без вести пропал 9-летний Владислав Потапов. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 130 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в чёрную шапку, тёмную куртку, чёрные строгие брюки и чёрные ботинки.

Если вы видели мальчика или знаете, где он может находиться – сообщите об этом старшему поиска Максиму по номеру телефона +79950888515.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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