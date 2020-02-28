В Екатеринбурге без вести пропал 9-летний мальчик

16:16 | 1.03.2020

В Екатеринбурге на Эльмаше без вести пропал 9-летний Владислав Потапов. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 130 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в чёрную шапку, тёмную куртку, чёрные строгие брюки и чёрные ботинки.



Если вы видели мальчика или знаете, где он может находиться – сообщите об этом старшему поиска Максиму по номеру телефона +79950888515.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»