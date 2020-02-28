Девушка из Екатеринбурга три месяца путешествовала по Европе на велосипеде

14:22 | 1.03.2020

Фото: Анна Неза

Екатеринбурженка Анна Неза устроила удивительное путешествие – за три месяца девушка проехала на велосипеде четыре тысячи километров от российского Калининграда до города Агадир (Марокко).



В своей группе «Путешествие налегке» в «ВКонтакте» Анна публикует фотографии, рассказывает о происходящем и делится своими впечатлениями. Признаётся, что периодически бывает очень тяжело, но воспоминания того стоят.



Путешествовать девушка начала в 2018 году. Сначала она проехала три тысячи километров от Екатеринбурга до Сочи менее, чем за два месяца. Затем решилась на путешествие в Европу. За время своего необычного велопутешествия екатеринбурженка побывала в Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Испании и Марокко. Новый 2020 год она отпраздновала на болоте с французскими охотниками в засаде на уток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»