Футболисты «Урала» вничью сыграли с ЦСКА

13:57 | 1.03.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в рамках второй части чемпионата России провёл встречу с московским ЦСКА. Матч завершился со счётом 1:1.



Среди свердловчан забитым голом на 72-й минуте отличился Экик Бикфалки. Удержать лидерство не удалось и всего за три минуты до конца встречи москвичи сравняли счёт ударом Марио Фернандес.



Отметим, в турнирной таблице РПЛ «Урал» расположился на шестом месте с 25 очками, ЦСКА занимает второе место (35 очков). Ранее уральцы ни разу с момента возвращения в Премьер-Лигу не набирали очки в гостевых играх с ЦСКА



Следующий матч в рамках четвертьфинала Кубка России свердловчане проведут 4 марта с ярославским «Шинником».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»